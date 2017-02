Μερίδιο ανά μετοχή (dividend)

Το μερίδιο ανά μετοχή από τα καθαρά κέρδη μίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας , το οποίο διανέμεται στους μετόχους, ονομάζεται μέρισμα (dividend στα αγγλικά).

Η διανομή του μερίσματος δε γίνεται πάντα υπό τη μορφή μετρητού ή τραπεζικής κατάθεσης, αλλά εξίσου συχνά και από την παραχώρηση νέων μετοχών τις εταιρίας. Π.χ μια εταιρία θα μπορούσε να δώσει ως μέρισμα στον μέτοχο 2 νέες μετοχές για κάθε 100 παλιές (2%), αντί να του μεταβιβάσει ένα χρηματικό ποσό. Αντίθετα, πιο σπάνιο είναι το φαινόμενο, το μέρισμα να πάρει τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρίας (property dividends στα αγγλικά). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν έχει το κεφάλαιο να αποπληρώσει τα μερίσματα σε μετρητά, υπάρχει πάντα και η εναλλακτική λύση της έκδοσης ομολόγων (bond dividend στα αγγλικά).

Με την έκδοση ομολόγων, οι μέτοχοι εισπράττουν τακτικά τους τόκους, αλλά η αποπληρωμή του μερίσματος αναβάλλετε ως την συμφωνημένη ημερομηνία.

Παρόλα αυτά, οι εταιρίες, ανεξάρτητα από την κερδοφορία τους, δεν είναι υποχρεωμένες να αποδώσουν μέρισμα. Δεν είναι σπάνια τακτική, αν κάποια εταιρία αναπτύσσεται ακόμα ραγδαία, να κρατάει το ποσό που θα προοριζόταν για τους μετόχους, ώστε να το επενδύσει ξανά δίνοντας περεταίρω ώθηση στην αναπτυξιακή της πορεία. Συνήθως, μέρισμα αποδίδουν οι σταθερές, ‘’καθιερωμένες’’ εταιρίες, που έχουν περάσει το αναπτυξιακό τους στάδιο και έχουν ήδη δημιουργήσει αποθεματικά.