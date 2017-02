Η διαίρεση κεφαλαίου (capital split στα αγγλικά) είναι ένας τρόπος διαίρεσης του κεφαλαίου μιας επιχείρησης σε διάφορα είδη μετοχών, οι πιο διαδεδομένες εκ των οποίων είναι οι μετοχές κεφαλαίου και οι μετοχές εισοδήματος. Οι μέτοχοι εισοδήματος λαμβάνουν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων, που παράγονται από το καταπίστευμα και ένα προκαθορισμένο άθροισμα κατά την ρευστοποίηση. Από την άλλη πλευρά, οι μέτοχοι κεφαλαίου δεν λαμβάνουν τόκο, αλλά το υπόλοιπο του κεφαλαίου κατά την ρευστοποίηση.

Επιπρόσθετα υπάρχουν οι μετοχές προτίμησης μηδενικού μερίσματος (zero dividend preference shares, ZDPs ή zeros στα αγγλικά), οι οποίες παρέχουν αύξηση του κεφαλαίου με προκαθορισμένη αξία εξαργύρωσης στο τέλος ζωής των μετοχών, που πληρώνουν τα κεφάλαια. Ακόμα συναντάμε τις μετοχές stepped preference, οι οποίες είναι σαν τις μετοχές ZDP με τη διαφορά ότι τα μερίσματα αυξάνονται με προκαθορισμένο ετήσιο επιτόκιο όσο οι μετοχές είναι ενεργές.

Υπάρχουν διεθνώς αρκετές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην επένδυση της διαίρεσης κεφαλαίου. Διαθέτουν και διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όπου κάποιος μπορεί να επενδύσει αγοράζοντας μετοχές της εταιρίας. Η διαφορά τους με τις κοινές επιχειρήσεις είναι ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες προσφέρουν δύο ή περισσότερα είδη μετοχών, για να ικανοποιήσουν διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών.