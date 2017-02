Αποτελεσματικό spread (Effective spread)

Πριν δώσουμε το ορισμό του effective spread, ας ορίσουμε την έννοια spread. Ως spread (χρησιμοποιείται αυτούσιος ο όρος και στα ελληνικά) γενικά ορίζεται η διαφορά μεταξύ δύο τιμών. Αν για παράδειγμα κάποιος πουλάει ένα αντικείμενο σε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτή την οποία το αγόρασε, τότε η διαφορά των δύο αυτών τιμών είναι το spread. Στην καθημερινή μας ζωή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που λόγω της οικονομικής κρίσης ορισμένοι χρηματοοικονομικοί όροι έχουν γίνει πλέον αρκετά οικείοι, ως spread εννοούμε τη διαφορά της απόδοσης, που προσφέρεται στους διεθνείς επενδυτές μεταξύ των ομολόγων δύο διαφορετικών χωρών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το spread είναι η διαφορά του επιτοκίου με το οποίο δανείζεται η Γερμανία και του επιτοκίου με το οποίο δανείζεται η Ελλάδα. Για παράδειγμα το spread στα ελληνικά δεκαετή ομόλογα βρισκόταν στις 571 μονάδες βάσης την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014.

Το spread διακρίνεται σε quoted και effective. Το quoted spread για ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι η διαφορά ανάμεσα στη χαμηλότερη τιμή αγοράς (ask price) και της υψηλότερης τιμής πώλησης του (bid price). Το effective spread είναι το εύρος μεταξύ των πραγματικών τιμών μιας εντολής αγοράς και μιας εντολής πώλησης. Έτσι το effective spread είναι το πραγματικό κόστος μιας ολοκληρωμένης συναλλαγής για μια εντολή μέσης ποσότητας.

Η διαφορά των δύο spread μπορεί να προκύπτει για παράδειγμα από τη μη συνεχή ενημέρωση των quotes από τον Ειδικό Διαπραγματευτή (ΕΔ) ή από την παροχή εκπτώσεων από τον ΕΔ στις εντολές, που προέρχονται από μη πληροφορημένους επενδυτές.