Το leveraged buyout (LBO) είναι η αγορά μιας εταιρείας ή ακίνητης περιουσίας χρησιμοποιώντας δάνεια τα οποία ξεπληρώνονται με τα έσοδα της ίδιας εταιρείας ή ακίνητης περιουσίας που αγοράστηκε.

Τα πετυχημένα LBO φέρνουν σημαντικά κέρδη στους αγοραστές συνήθως 300%-700%. Για να πετύχει ένα LBO, η εταιρεία ή η ακίνητη περιουσία που αγοράστηκε πρέπει να έχει υψηλές καθαρές ταμειακές ροές που υπερβαίνουν τους τόκους των δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά. Βέβαια, σε μία υγιή οικονομία αν μία εταιρεία έχει υψηλές καθαρές ταμειακές ροές τότε και η τιμή της είναι αυξημένη ώστε να μην υπάρχει η ευκαιρία να την αγοράσει κανείς με δάνεια και να βγάλει κέρδος.

Πώς τότε πετυχαίνει ένα LBO σε μία υγιή οικονομία; Ο αγοραστής πρέπει να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει την εταιρεία ή την ακίνητη περιουσία ώστε να αυξήσει σημαντικά τις καθαρές ταμειακές ροές σε μερικά χρόνια και να πουλήσει την εταιρεία ή την ακίνητη περιουσία σε πολύ υψηλότερη τιμή. Οι αυξημένες καθαρές ταμειακές ροές όχι μόνο αυξάνουν την τιμή πώλησης αλλά επίσης ξεπληρώνουν και το χρέος των δανείων αυξάνοντας τα κέρδη του αγοραστή όταν εν τέλη πουλήσει την εταιρεία ή το ακίνητο.

Για παράδειγμα, θέλουμε να αγοράσουμε μία εταιρεία η οποία έχει καθαρές ταμειακές ροές 100.000€ και πωλείται για 1.000.000€. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τις καθαρές ταμειακές ροές τις εταιρείας μέσω μετασχηματισμού των πληροφοριακών συστημάτων που θα μειώσει το κόστος τις εταιρείας κατά 100.000€ και θα αυξήσει τις καθαρές ταμειακές ροές κατά το ίδιο ποσό, 100.000€.

Αγοράζουμε την εταιρεία με 100.000€ δικά μας και 900.000€ σε δάνεια με επιτόκιο 5%.

Την πρώτη χρόνια ο μετασχηματισμός πληροφοριακών συστημάτων μειώνει το κόστος λειτουργίας αλλά δεν φέρνει επιπλέον καθαρές ταμειακές ροές λόγο του κόστους μετασχηματισμού. Οι τόκοι κοστίζουν 45.000€, επομένως μένουν 100.000€-45.000€ = 55.000€ για την αποπληρωμή χρέους. Τη δεύτερη χρονιά τα καθαρά κέρδη αυξάνονται και φέρνουν καθαρές ταμειακές ροές 157.750€ για την αποπληρωμή δανείων.

Στο τέλος της τέταρτης χρονιάς η εταιρεία αξίζει 2.000.000€ (τιμή υπολογίζεται με τον ίδιο συντελεστή που αγοράστηκε, 10 φορές τις καθαρές ταμειακές ροές) και έχει χρέος 521.613€-173.919€ = 347.694€.

Ο επενδυτής πουλάει την εταιρεία για 2.000.000€, ξεπληρώνει το υπόλοιπο χρέος, και του μένουν 1.652.306€, δηλαδή κέρδος 1.552.306€.